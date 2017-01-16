غانا.. منافس مصر العنيد وحلم التتويج بأمم أفريقيا بعد غياب 35 عامًاالإثنين، 16 يناير 2017 09:09 م
تنافس غانا ضمن المجموعة الرابعة من دوري المجموعات للأمم الأفريقية في دورتها الـ 31، تتضمن المجموعة 4 فرق وهم غانا، مصر، أوغندا ومالي.
تشترك غانا في الأمم الأفريقية للمرة الـ 19 في الأمم الأفريقية أولها عام 1963، توجت غانا باللقب 4 مرات منهم مرتين متتاليتين وذلك في 1963،1965،1978،1982
كما حلت في المركز الثاني عام 1968،1970،1992،2010،2015، وحصلت على المركز الثالث مرة واحدة عام 2008. تأهلت غانا للمباراة النهائية 9 مرات وهي أكثر دولة متأهلة للنهائي يليها مصر بـ 8 مرات، كما استضافت غانا البطولة 4 مرات عام 1963، 1978، 2000، 2008 وتعد غانا ومصر أكثر الدول استضافة للبطولة.
يتدرب منتخب غانا على يد المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت عمل مدربا لنادي بورتسموث وتشيلسي الإنجليزيان ولكن لفترة قصيرة.
تضم قائمة لاعبي غانا 23 لاعبا:
حراس المرمى:
فاتوا داودا: انضم للمنتخب عام 2008.
رزاق بريمه: يلعب في نادي قرطبة الإسباني، انضم للمنتخب عام 2013.
ريتشارد أوفوري: يلعب في نادي أول ستارز الغاني وانضم للمنتخب عام 2013.
المدافعين:
عبد الرحمن بابا: يلعب حاليا في نادي تشيلسي الإنجليزي، انضم للمنتخب عام 2014.
دانيال أمارتي: يلعب حاليا في نادي ليستر سيتي الإنجليزي، انضم للمنتخب عام 2015.
ادوين جيماه: يلعب حاليا في نادي اورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا وانضم للمنتخب في 2012.
إيمانويل أجيمانج بادو: يلعب حاليا في مادي أوديزيني الإيطالي وانضم للمنتخب عام 2008.
هاريسون أفول: يلعب حاليا في نادي كولومبوس كرو الأمريكي
جون بوي: يلعب حاليا في نادي سيفا سبور التركي
جوناثان مينساه: يلعب في نادي كولومبوس كرو الأمريكي وانضم للمنتخب عام 2009.
في خط الوسط:
أفري أكوا: يلعب حاليا في نادي تورينو الإيطالي وانضم للمنتخب عام 2012.
أندي يادوم: يلعب في نادي بارنسلي الإنجليزي.
إيبينزر أوفوري: يلعب حاليا في نادي أيك السويدي.
صامويل تيتيه: يلعب حاليا في نادي ليفيرينج النمساوي
توماس بارتي: يلعب حاليا في نادي أتليتكو مدريد الإسباني وانضم للمنتخب عام 2016
مبارك واكاسو: يلعب حاليا في نادي باناثانايكوس اليوناني وانضم للمنتخب عام 2012.
الهجوم:
أندريه آيو: يلعب في نادي ويست هام يونايند الإنجليزي.
أسامواه جيان: يلعب حاليا في نادي الأهلي الإماراتي وانضم للمنتخب عام 2003.
برنارد تاكبيتي: يعب حاليا في نادي شالكة الألماني.
كريستيان أتسو: يلعب حاليا في نادي نيو كاسل يونايتد الإنجليزي وانضم للمنتخب عام 2012.
إبينزير أسيفواه: يلعب حاليا في نادي سيون السويسري انضم للمنتخب عام 2016.
فرانك أتشيمبونغ: يلعب حاليا في نادي رويال أندرلخت البلجيكي وانضم للمنتخب عام 2012.
جوردان آيو: يلعب حاليا في نادي أستون فيلا الإنجليزي وانضم للمنتخب عام 2010.
يذكر أن غانا ستلعب أولى مبارياتها غدا ضمن الجولة الأولى من الدور الأول وستواجه فيها أوغندا في تمام السادسة مساءًا بتوقيت مصر.
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