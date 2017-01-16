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وزير السياحة يتوجه إلى أسبانيا للمشاركة في معرض دولي
وزير السياحة يحيى راشد‎

وزير السياحة يتوجه إلى أسبانيا للمشاركة في معرض دولي

الإثنين، 16 يناير 2017 09:10 م

يتوجه وزير السياحة، يحيى راشد، غدا الثلاثاء، على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص، إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في فعاليات الدورة 37 للمعرض الدولي للسياحة والسفر “FITURE” الذي يعقد في الفترة من 18 حتى 20 من يناير الجاري.

ومن جانبه قال راشد، إن المعرض يُعد من أهم المعارض السياحية حيث يشهد الحدث مشاركة حوالى 9605 شركة سياحة وطيران من 164 دولة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة خلال فترة انعقاد المعرض بما يُعد فرصة حقيقية للالتقاء بصناع القرار السياحي وإظهار الصورة الحقيقية للأوضاع السياحية والرد على تساؤلاتهم والترويج لمصر سياحيا.

وأشار الوزير إلى أن هناك مشاركة مصرية كمتحدث رسمي في عدد من الندوات وجلسات المناقشة التي تنظمها منظمة السياحة العالمية والبيت العربي بإسبانيا، وكذلك عقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملين في السوق الإسباني بصفة خاصة بالإضافة إلى الأسواق الجالبة للسياحة إلى مصر بصفة عامة وكذلك الالتقاء بممثلي وسائل الإعلام العالمية.

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