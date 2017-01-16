ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بروسيا دورتموند سيكون مستعدًا لبحث إمكانية التفريط في نجمه بيير ايمريك اوباميانج في حالة تلقيه عرضًا تزيد قيمته على 70 مليون يورو.

ومما يذكر أن الكثير من التقارير تشير إلى أن النجم الجابوني الدولي الذي سجل أول أهداف بطولة كأس الأمم الأوروبية في وقت سابق من الأسبوع الحالي سوف يرحل قريبًا عن البوندسليجا ، حيث تبدي العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة اهتمامها به وعلى رأسها آرسنال وتشيلسي وريال مدريد.

وكان هانز يواقيم فاتزكه مدير بروسيا دورتموند قد اعترف مؤخرا بأن النادي قد يوافق على التخلي عن اوباميانج ( 27 عاما ) في حالة إذا ما تلقى العرض المادي المناسب.

وقالت صحيفة بيلد الالمانية نقلاً عن مصادر بالنادى أن مسئولي دورتموند يرون أن قيمة هذا العرض المناسب لا تقل عن 70 مليون يورو.