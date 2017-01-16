قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي لقوا مصرعهم غرقا خلال عام 2016 عبر سواحل ليبيا أثناء عبورهم البحر المتوسط في محاولة للوصول إلى إيطاليا، لافتة أنه تم إنقاذ أكثر من 18 ألف مهاجر آخرين.

وذكرت المنظمة ، وفق بيان نشرته البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم، أن مشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة سجل 4576 حالة وفاة في العام 2016 من المهاجرين الذين غادروا من ليبيا عبر طريق وسط البحر المتوسط في محاولة للوصول إلى إيطاليا، وعمليات إنقاذ لعدد 18 الفا و904 من المهاجرين قبالة الساحل الليبي.

وعقدت المنظمة الدولية للهجرة - ليبيا وقيادات من حرس السواحل الليبي اجتماعًا لمناقشة نتائج تقييم الاحتياجات التي أجريت العام الماضي، بهدف تحديد السبل لتحسين البنية التحتية لنقاط الإنزال، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية المعنية في عمليات الإنقاذ.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش خطة عمل لوضع برنامج لبناء القدرات والتدريبات التي تهدف إلى إعادة التأهيل، حيث جرى الاتفاق على توفير معدات الاتصالات التي سيتم استخدامها.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إنها تمكنت من خلال برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج (AVRR)، من إعادة 3 آلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء خلال العام 2016، حيث تم إنقاذ العديد من هؤلاء العائدين في البحر في وقت سابق.