

أكد اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، إن أجهزة المحافظة نجحت في مواجهة موجة الأمطار الغزيرة رغم أنها أكثر من كميات العام الماضي، مضيفًا: استطعنا حل 75% من مشكلات المحافظة وهدفنا رضاء المواطن السكندري.

لفت ر خلال حديثه لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل، إنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة أجهزة المحافظة استعدادا وتحسبا لموسم الأمطار، لافتًا إلى أنه حريص على التواجد في الشارع للوقوف على المشكلات وحلها سريعًا.