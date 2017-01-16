اهتمت الصحف العالمية الكبرى اليوم بالأنباء التي ترددت عن اعتناق الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان الاسلام، وذلك على خلفية التغريدة التي دونتها على “تويتر” باللغة العربية مؤيدة فيها تحية الإسلام الرسمية وحذفها جميع صورها من حسابها على موقع “انستاجرام”.

كانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أول من أفردت تقريراً خصيصاً للحديث عن قصة تحول لوهان للإسلام حيث سردت المؤشرات والدلائل التي قد تشير إلى لك وقالت معلقة” عدد من المسلمين أبدوا ترحيبهم باعتناق لوهان الديانة الإسلامية”.

وأضافت الصحيفة” خلال عطلة نهاية الأسبوع تخلصت لوهان من جميع صورها على حسابها عبر موقع “إينستاجرام” للتواصل الاجتماعي” ولم يبق منه سوى واحدة خاصة بالـ “بروفايل” ودونت بعدها كلمة: “عليكم السلام”.

وتابعت” جملة السلام عليكم عبارة عن تحية عربية تعني “ولكم السلام “، مما يدل على تحول لوهان إلى الدين الإسلامي”، ونقلت الصحيفة بعض من تعليقات المعجبين الممثلة حيث قالت لها احدي السيدات على حسابها بـ”تويتر”: أنا سعيدة جداً أن ليندسي لوهان تحولت للإسلام، أدعو الله أن يهديها ويبارك لها”، بينما قال آخر ” سمعت أن ليندسي لوهان اعتنقت الإسلام؟إذا بكان هذا صحيح فأقول الحمد لله أن الله أظهر لها الطريق الصحيح لتتبعه”.

ولفتت الصحيفة إلى لوهان لم تكشف عن حقيقة اعتناقها حتى الآن، بينما لم يجيب مدير أعمال الممثلة على ااستفسارات “ديلي ميل” أو يعلق”، وأضافت أن الممثلة قضت أجازة السنة الجديدة في الشرق الأوسط، واختارت دبي” .

وأردفت” ترددت عن لوهان أنباء سابقة وشائعات بتحولها للإسلام عام 2015 بعدما تم تصويرها وهي تحمل نسخة من القرآن الكريم أثناء القيام خدمة المجتمع في بروكلين، وعلقت حينها خلال حوارها مع التركي هابر تورك وقالت أن الكتاب كان في الواقع مجرد هدية من بعض الأصدقاء المقربين جداً الذين يعنون الكثير بالنسبة لها وهم من لندن والسعودية وأعطوني القرآن الكريم وأحضرته إلى نيويورك لأنني أريد التعلم، وتابعت “القرآن فتح لي تجربة روحية للعثور على معنى آخر للحقيقة وهو ما أنا عليه الآن”.

وقالت “ديلي ميل” أن لوهان ادعت أنها تعرضت لهجوم بعد نشر تلك الصورة في وسائل الإعلام، مبرزة تصريحاتها حينها وقالت”إنهم صلبوني في أمريكا، وجعلوني أبدو مثل الشيطان، فقد كنت شخصاً سيئاً بعد حملي القرآن، كنت سعيدة لمغادرتي لندن العودة إلىيها لأنهني شعرت بعدم الآمان في بلادي”.

واستطردت الصحيفة” لوهان أبدت اهتمامهاً بعدد من الأديان خلال مقابلتها مع المذيعة” أوبرا وينفري” وذلك خلال ظهور لها عام 2014، وقالت حينها أنا شخص الروحي للغاية وأصبحت روحانية أكثر من أي وقت مر على، أنا حقاً اقضي وقتي ما بين الصلاة أو التأمل وهناك قوة أكبر مني موجودة في الكون، وكنت محظوظة بما فيه الكفاية لمنحي شرف مشاركة الآخرين في هذا”.

وكانت لوهان قد زارت الأطفال اللاجئين الذين فروا من سوريا وعبروا الحدود إلى تركيا في أكتوبر العام الماضي، وقالت خلالفي تصريحات لـ “Page six”، إنها تأمل في العودة إلى تركيا مرة أخرى إما من قبل أو بعد بداية العام الجديد”.

في نفس الإطار، أفردت صحيفة ديلي ميرور” البريطانية الشهيرة تقريراً خصيصاً عنونته بتساؤل” هل اعتنقت ليندسي لوهان الإسلام؟.. الممثلة تعود لـإينستاجرام” برسالة عربية”.

وقالت الصحيفة إن لوهان يبدو أنها تركت دينتها الكاثوليكية منذ الولادة وتوحلت إلى الإسلام، مبرزة تصريحات مدير أعمال الذي قال” لـ”ميل أون لاين”: إنها في فترة التجديد، وغير متحمسة للغاية لما يحمله العام الجديد”.