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تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي
منتخب مصر في الجابون‎

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي

الإثنين، 16 يناير 2017 08:54 م
محيط - أحمد عبد الخالق

يلتقي المنتخب الوطنى المصري مع نظيره مالي فى تمام التاسعة مساء غداً الثلاثاء في بداية مشوارهما بكأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم غانا وأوغندا.

وستقوم قناة  بي ان ماكس 1 التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورتس بإذاعة اللقاء عبر شاشاتها

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