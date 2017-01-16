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التشكيلة الرسمية للقاء المغرب والكونغو
مباراة المغرب - المنتخب المغربي

التشكيلة الرسمية للقاء المغرب والكونغو

الإثنين، 16 يناير 2017 08:43 م
محيط - أحمد عبد الخالق

استقر الفرنسي هيرفيه رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على تشكيلة أسود الأطلس لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة افريقيا لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالتالي

في حراسة المرمى: منير المحمدي الكجوي،

في الدفاع : حمزة منديل، مروان دا كوستا، المهدي بنعطية، كريم الأحمدي.

في الوسط: غانم سايس، المهدي كارسيلا، عمر القادوري، نبيل درار.

في الهجوم: مبارك بوصوفة، عزيز بوحدوز

في المقابل أعلن المدير الفني لمنتخب الكونغو إن إيبجيني تشكيلة منتخب بلاده التي جاءت على النحو التالي

في حراسة المرمى: ماتامبي.

في الدفاع: نساكالا ، زوكاني ، تيسيراند ، اسامة.
في الوسط: مالومبو ، بوبي ، ميمبا ، موبيلي.

في الهجوم: باكومبو ، كابانانغا

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