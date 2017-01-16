تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تدني و تدهور الحالة العامة لعدد كبير من مستشفيات محافظة الشرقية نتيجة الإهمال الجسيم الصادر من إدارات و مسئولي تلك المستشفيات ، الأمر الذي أدي إلي حدوث ازمات كبيرة وصلت إلي حد وفاة بعض المرضي.

وأضافت علي سبيل المثال مستشفي الحسينية المركزي، حيث تقدم عدد من مواطني محافظة الشرقية، بشكوى بسبب الإهمال وغياب الأطباء بمستشفى الحسينية المركزى، فضلا عن تهديد إدارة المستشفى لهم و ابتزازهم.

وأضافت: يتوجه الأهالي إلي المستشفي من أجل تلقي العلاج أو الكشف ولكن بسبب عدم وجود أطباء بالمستشفي يتضطرون للكشف لدى طبيب خارجى فى البداية لعدم وجود أطباء بالاستقبال، مما يضع عليهم عبء مالي كبير خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضعيفة للسادة المواطنين.

وتالعت : توجه أحد الأباء للمستشفى بخطاب تحويل من العيادة الخارجية لوضع الطفل على جهاز التنفس لإصابته بضيق في الشعب الهوائية، ولكن لم يجد سوى طالبات تمريض وسط غياب تام لجميع الأطباء المتخصصين، ذهبت للإدارة لشكوى مدير المستشفى بسبب غياب الأطباء، فوقعت مشادة كلامية، قام على إثرها بالتحفظ عليه بمعرفة أمن المستشفى، وهددوه بتحرير محضر بالشرطة.

وأشارت فهيم إلي انه قامت لجنة متابعة تابعة للمحافظة توجهت قبل أيام للمستشفى واكتشفت قيام الأطباء و التمريض بالتوقيع فى الدفاتر دون تواجدهم بالمستشفى.

وطالبت فايقة فهيم فى نهاية بيانها إتخاذ ما يلزم من إجراءات للكشف عن وقائع الفساد في هذا القطاع الهام و الحيوي ومحاسبة المقصرين و المسئولين عن إزهاق تلك الارواح البريئة نتيجة إهمالهم و غياب ضمائرهم.