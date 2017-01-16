قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مصير أوروبا يقع في أيدي الأوربيين أنفسهم في إشارة إلى الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في تصريحات لها الإثنين نقلتها قناة “صوت أمريكا”: “أعتقد أننا نحن الأوربيون مصيرنا بأيدينا وسأقول بقوة إننا نقف مع بعضنا البعض.”

وجاءت تصريحات ميركل بعد ما ذكره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال لقاء أمس الأحد انتقد فيه حلف شمال الأطلنطي، مشيرا إلى أن أزمة الهجرة إلى ألمانيا شكلت معضلة تاريخية.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعمل معا في “مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي وتعزيز الأمن الداخلي وأيضا ستعمل للوصول إلى سوق موحد لخلق الوظائف.”

وقالت المستشارة الألمانية: “عرض الرئيس المنتخب رأيه لأنه يوم يكون في السلطة وهو أمر لم يتحقق بعد سيكون علينا العمل معا بشكل واضح وسنعمل معا للوصول إلى اتفاق فيما نستطيع عمله معا.”