 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 08:46 مساءً
روابط سريعة
ميركل لترامب: مصير أوروبا "بأيدينا نحن"
المستشارة الألمانية أنجيل ميركل

ميركل لترامب: مصير أوروبا "بأيدينا نحن"

الإثنين، 16 يناير 2017 08:48 م

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مصير أوروبا يقع في أيدي الأوربيين أنفسهم في إشارة إلى الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في تصريحات لها الإثنين نقلتها قناة “صوت أمريكا”: “أعتقد أننا نحن الأوربيون مصيرنا بأيدينا وسأقول بقوة إننا نقف مع بعضنا البعض.”

وجاءت تصريحات ميركل بعد ما ذكره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال لقاء أمس الأحد انتقد فيه حلف شمال الأطلنطي، مشيرا إلى أن أزمة الهجرة إلى ألمانيا شكلت معضلة تاريخية.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعمل معا في “مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي وتعزيز الأمن الداخلي وأيضا ستعمل للوصول إلى سوق موحد لخلق الوظائف.”

وقالت المستشارة الألمانية: “عرض الرئيس المنتخب رأيه لأنه يوم يكون في السلطة وهو أمر لم يتحقق بعد سيكون علينا العمل معا بشكل واضح وسنعمل معا للوصول إلى اتفاق فيما نستطيع عمله معا.”

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3