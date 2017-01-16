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مصر تهزم البحرين في مونديال فرنسا لكرة اليد
منتخب مصر كرة يد

مصر تهزم البحرين في مونديال فرنسا لكرة اليد

الإثنين، 16 يناير 2017 08:29 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق المنتخب المصري لكرة اليد الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 31 - 29 في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة حالياً في فرنسا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 17 - 15، قبل أن يظل الفارق على حاله في النصف الثاني بعد أن اتسع خلال بعض فترات الشوط إلى ستة أهداف لصالح مصر.

وبهذا الفوز يكون رصيد المنتخب المصري قد ارتفع إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات محتلاً المركز الثالث، متساوياً مع منتخبي الدنمارك والسويد صاحبي المركزين الأول والثاني بعد مبارتين فقط.

وظل الرصيد البحريني بدون نقاط بعد الهزيمة الثالثة على التوالي في المباراة، متساوية مع الأرجنتين التي خاضت مبارتين، خلف قطر برصيد نقطتين.

وسيخوض منتخب مصر مباراته الرابعة في البطولة مساء الأربعاء القادم أمام نظيره الأرجنتين الذي سيلتقي مع قطر مساء غداً الثلاثاء في الجولة الثالثة.

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