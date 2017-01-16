أكد خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد أنه يعتقد أن فريق الشياطين الحمر كان بإمكانه تحقيق الفوز على ليفربول إذا ما امتدت المباراة لفترة أطول قليلا.

وكان المان يونايتد قد استطاع تعويض خسارته بهدف أمام منافسه اللدود لتنتهى المباراة التي أقيمت امس الأحد في ملعب الاولد ترافورد بالتعادل بهدف لكل منهما.

وذكر ماتا - في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على تويتر - أن المان يونايتد كان هو الفريق الأفضل وانه كان قادرا على إنهاء المباراة لصالحه.

وقال اللاعب الإسباني الدولي في تغريدته “لقد كنا الفريق الأفضل وكنا نأمل بطبيعة الحال في الحصول على النقاط الثلاثة للمباراة واعتقد انه إذا امتدت المباراة لفترة أطول فإننا كنا نستطيع الفوز بها”.