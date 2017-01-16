حصل اللاعب التوجولي أتاكورا لالاويليي على لقب أفضل لاعب في مباراة ساحل العاج وتوجو، والتي أقيمت اليوم الإثنين في مستهل لقاءات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالجابون لعام 2017.

وكان التعادل السلبي قد سيطر على المباراة وفشل كلال المنتخبين في خطف الفوز في اللقاء