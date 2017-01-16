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أتاكورا لالاويليي أفضل لاعب في لقاء كوت ديفوار وتوجو
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أتاكورا لالاويليي أفضل لاعب في لقاء كوت ديفوار وتوجو

الإثنين، 16 يناير 2017 08:23 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حصل اللاعب التوجولي أتاكورا لالاويليي على لقب أفضل لاعب في مباراة ساحل العاج وتوجو، والتي أقيمت اليوم الإثنين في مستهل لقاءات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالجابون لعام 2017.

وكان التعادل السلبي قد سيطر على المباراة وفشل كلال المنتخبين في خطف الفوز في اللقاء 

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