ماجد عشقي عن لجوء السعودية للتحكيم الدولي:"وارد"الإثنين، 16 يناير 2017 08:22 م
أكد أنور ماجد عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا ورئيس مركز الدراسات بجدة، أن المملكة قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي في حال إذا تعقدت الأمور مع الأشقاء في مصر حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، لافتًا إلى أن العملية ليست معقدة بين مصر والسعودية ولكن بين المحكمة والحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل، أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان في المياه الإقليمية السعودية وبحكم القانون الدولي هي سعودية. على حد قوله، مضيفًا: “الكرة في ملعب القيادة السياسية لتدافع عن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين”.
وتابع: لدينا ما يثبت أن الملك فاروق طلب جزيرتي تيران وصنافير كأمانة لدى مصر، لافتًا إلى دخول الجزيرتين ضمن إطار اتفاقية كامب ديفيد، ما ألزم السعودية بعدم المطالبة بها.
وأشار إلى إن الحكومة المصرية لم تقدم جميع المستندات للمحكمة الإدارية العليا التي توثق سعودية الجزيرتين، مضيفًا: إذا طلبت الحكومة المصرية أي مستندات حول تيران وصنافير ستقدمها السعودية فورًا وهذا لم يحدث.
وأردف: “لا يمكن حدوث توتر بين مصر والمملكة بشأن جزيرتي تيران وصنافير”.
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