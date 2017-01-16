يصاب نحو نصف البشر خلال حياتهم بمرض السرطان، كما ذكرت دراسة بريطانية حديثة، ويمكن في المراحل الأولى للمرض معالجة الخلايا والقضاء عليها غالباً بنجاح، لكن أعراض الإصابة لا تبدو واضحة للكثير من المصابين، وهذا ما يزيد من المخاطر.

وقبل البدء في كشف الأعراض، يجب معرفة 3 حقائق، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة Focus الألمانية:

· يعتبر مرض السرطان أقل خطورة بعض الشيء على النساء منه على الرجال.

· يعتبر السن عاملاً كبيراً وفعالاً لمعظم أنواع السرطانات.

· لا يسع أحداً أبداً جهل العلامات العشر الآتي ذكرها، والتي تدل على مرض السرطان.

كل شخص يمكنه الوقاية

وقال بيتر ساسيني من جامعة “كوين ماري” في لندن، وهو مؤلف الدراسة البريطانية، تعليقاً على الدراسة أن “أكثر من 60% من الأورام السرطانية تم اكتشافها عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأن كبار السن يصابون يوماً ما بالسرطان”، ورغم ذلك فهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن يفعلها الإنسان ليقلل نسبة إصابته بالمرض، ومنها ما يلي:

· الإقلاع عن التدخين

· كثرة الحركة

· التقليل من المشروبات الكحولية

· الحفاظ على الوزن الملائم.

هناك بعض الإرشادات يجهلها الكثير أو يغضون الطرف عنها، لأن السرطانات يمكن أن تظهر من خلال عدد لا نهائي من الأعراض، فما بين عدم الاهتمام وبين الخوف المبالغ يجب أن يكون هناك توازن صحي لإدراك العلامات التحذيرية وتصنيفها.

مثال: إذا ما كانت عملية هضم الطعام تتم لدى الإنسان بانتظام، وحدث فجأة أن أُصيب بحالة إمساك أو إسهال، فيجب عليه زيارة الطبيب، ولا يلزم من ذلك أبداً أنه يعاني من شيء، لكنه قد يكون مصاباً بسرطان الأمعاء، أما إذا ما كان مصاباً في الأساس بعسر هضم مزمن، فلا يُعدُّ ما حدث هذا إشارة مقلقة له أبداً.

تحذير: تغيرات مستمرة ولا يمكن تفسيرها

للإنسان إحساس جيد تماماً بحالته الجسمية الطبيعية، وإذا ما شعر باضطرابات مستديمة، فإن هذا إنما يشير لأول وهلة إلى إصابته بمرض ما، وليس بالضرورة أن يكون هذا المرض سرطاناً، حسب ما ذكر يوهانس برونس، السكرتير العام لجمعية السرطان الألمانية، وأضاف قائلاً: “التغيرات غير المألوفة التي تستمر فترة طويلة في الجسم والتي لا تحمل أسباباً واضحة لنشوئها، تشكل إشارات تحذير، وعلى الشخص المصاب بها مراجعة الطبيب”، وقدم الدكتور برونس مثالاً على ذلك: “عندما تلتهب العقد اللمفاوية، فإنها إشارة إلى ظهور عدوى ما، وإذا بقيت هذه الحالة 10 أيام أو 14 يوماً، يجب على المصاب مراجعة الطبيب مباشرة”.

وفيما يتعلق بالموضوع يذكر يوهانس برونس ثلاث إشارات عامة تدل على إصابة الشخص بالسرطان:

1- تغير يحدث في نمو الخلايا بشكل عشوائي، فتظهر في شكل شامة تكبر دوماً.

2- كل أشكال النزيف والذي يتكرر بدون سبب واضح على فترات.

3- تغيير في وظائف الجسد، نحو مشاكل البلع.

أما الأعراض كالتعب المزمن أو نقصان الوزن والألم فكلها لا تظهر إلا عند تقدم المرض وتحكمه، حسب ما يذكر طبيب السرطان.

قد يكون ورماً؟.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها

وقد أشارت الجمعية الأمريكية للسرطان إلى أن هناك سبع علامات تدل على إصابة الشخص بالسرطان، وقدمت هذه العلامات في كتيب أطلقت عليه اسم “CAUTION”، والذي يعني بالعربية “تحذير”، وقد اشتقت تلك الكلمة عن طريق التعبير بكل حرف منها عن أول حروف بالإنجليزية لكل مصطلح من هذه الأعراض، وتم ذكر العلامات كما يلي:

· تغير في وظيفة الأمعاء والمثانة:

تغير لون البراز وشكله. وعند الإصابة بالإسهال والإمساك بصورة متبادلة، وعند خروج دم مع البول أو مع البراز.

· جروح لا تلتئم:

عندما لا تلتئم الجروح بصورة طبيعية ويزداد حجمها وتصاب بالالتهابات وتسبب الألم ويخرج الدم منها.

· نزيف غير طبيعي أو خروج دم بصورة غير طبيعية من الجسم:

عندما تصاب الأعضاء التناسلية بنزيف مع تقدم العمر، أو عند خروج دم من المعدة أو مواد سائلة من الثديين أو من الأعضاء التناسلية الذكورية.

· ظهور عقد غريبة في الجسم:

عند ظهور عقد غريبة في الصدر أو في الخصيتين، أو تورمات تحت أي عضو في الجسم.

· صعوبة البلع:

عندما يشعر الشخص بصعوبة في البلع أو أن شيئاً ما يقف في الرقبة أو في الصدر، أو عند الشعور بالشبع دون تناول الطعام.

· تغير في لون الوحمات في الجسم أو لون الندبات أو في الغشاء المخاطي:

عند تغير لون الوحمات وظهور ألوان مختلفة فيها، وعند ظهور وحمات أو شامات جديدة وكبيرة (قطرها أكبر من خمسة مليمترات)، وخاصة تلك التي تبرز لارتفاع مليمتر واحد على الأقل فوق الجلد.

· السعال المستمر:

تغير في طبقة الصوت وسعال مستمر وخروج دم مع السعال.

وتوصي الجمعية الأمريكية للسرطان بزيارة الطبيب عند ظهور أي شكوى من العلامات التي تشير إلى وجود أورام سرطانية وعند عدم وجود أسباب واضحة أو استمرت الشكوى لفترة أكثر من أسبوعين، ويذكر يوهانس برونوس أنه يجب الانتباه ورفع مستوى الوعي لدى الجميع حول قائمة العلامات السابقة حتى ينتبهوا عند حدوث أي تغيرات أو وجود أي عرض من الأعراض السرطانية.

ينبغي ملاحظة أورام المخ مبكراً

هناك بعض الأنواع من السرطانات التي يصعب اكتشاف أعراضها خصوصاً إذا ما كانت تلك الأورام صغيرة جداً، ويعد ورم المخ أحد هذه الأنواع طبقاً لمكانه، وتتنوع أعراضه بداية من آلام الرأس ومروراً بالحالات العصبية حتى اضطرابات الشخصية، وفي مقابل ذلك يُلاحَظ أن سرطان البنكرياس سهل أن ينتَبه إليه، وذلك عندما يضغط على الأنسجة المحيطة، فإذا ما أعاق الورم العصارة الصفراوية يظهر على المصاب الصفراء، ويثير تغير لون البشرة المفاجئ الانتباه لوجود سرطان.

هناك 3 علامات أخرى قد تدل في وقت مبكر على الإصابة ببعض الأنواع المحددة كالتالي:

· نقص غير محدد في الوزن:

يعتقد العلماء أن نقصان الوزن دون سبب مرتبط غالباً بسرطان الرئة أو بسرطان البنكرياس أو سرطان الأمعاء أو سرطان المريء.

· آلام العظام:

وترتبط غالباً بسرطان العظام. أما آلام الظهر فقد تكون إشارة للإصابة بسرطان الأمعاء أو سرطان الرحم.

· الحكة الشديدة:

أما ظاهرة الحكة الشديدة فقد تعد مؤشراً على الإصابة بسرطان الكبد. والاحمرار في منطقة الصدر قد يشير إلى الإصابة بسرطان الثدي، بعد كل ما ذُكر بقي هناك نوع أخر من الحذر المبكر، وهو السيرة الطبية للأسرة، فأي تراكم عائلي للأمراض السرطانية يجب أن يكون إشارة تستجلب يقظة سريعة عاجلة، لعمل فحص التشخيص المبكر بشكل ثابت ومستمر.