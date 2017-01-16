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الإثنين 16 يناير 2017 07:08 مساءً
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بالصور.. كوستا يتدرب بمفرده بعد مشادته الأخيرة مع كونتي
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بالصور.. كوستا يتدرب بمفرده بعد مشادته الأخيرة مع كونتي

الإثنين، 16 يناير 2017 07:52 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تدرب دييجو كوستا لاعب تشيلسي بشكل منفرد في أعقاب مشادته الأخيرة مع المدير الفني للبلوز أنطونيو كونتي.

وكان كوستا (28 عامًا) قد احتد بشدة على كونتي وأعضاء الجهاز الطبي لتشيلسي، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن ذكر أنه تعرض لمشكلة طبية في ظهره أثناء التدريب مع الفريق.

ومما يذكر أن كوستا لم يسافر مع البلوز لخوض مباراة ليستر سيتي، يوم السبت الماضي، حيث ذكر كونتي أن الإصابة كانت هي سبب غياب اللاعب عن اللقاء.

وقد قدم أحد أندية الدوري الصيني عرضًا قيمته 80 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي الإسباني غير إن مسئولي تشيلسي أكدوا أنهم لن يوافقوا على التفريط فيه خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي.

وعلى الرغم من كل ما قيل عن الإصابة التي يعاني منها كوستا في ظهره ، شوهد اللاعب وهو يتدرب بشكل منفرد اليوم الاثنين في صالة الألعاب بنادي تشيلسي، كما قال كونتى - في تصريحات أدلى بها - أنه لا يعرف ما إذا كان كوستا سيشارك في مباراة البلوز القادمة أمام هال سيتي.

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