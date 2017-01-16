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الإثنين 16 يناير 2017 07:14 مساءً
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800 مترا حرما آمنا للمواقع الحيوية بالسويس وكفر الشيخ بأمر الداخلية
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

800 مترا حرما آمنا للمواقع الحيوية بالسويس وكفر الشيخ بأمر الداخلية

الإثنين، 16 يناير 2017 07:57 م
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الإثنين، قراري وزارة الداخلية رقمي 42 و68 لسنة 2017، الخاصين بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظتي كفر الشيخ والسويس بمقدار 800 متر وذلك بمقار ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات “الصحة التربية والتعليم والاوقاف والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب وغيرها .

ويلغى كل ما يخالف القرارين، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما.

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