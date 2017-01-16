تغريدات مكثفة على تويتر مع قرب انطلاق المباراة الأولى لمنتخب مصرالإثنين، 16 يناير 2017 07:51 م
تعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017 ثالث أهم بطولة لكرة القدم بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وستقام هذه البطولة في الجابون في شهري يناير وفبراير 2017.
وبعد أن أخفق في التأهل للبطولات الثلاث الماضية، عاد منتخب الفراعنة للتأهل لبطولة هذا العام لأول مرة منذ أن فاز بالكأس للمرة السابعة في انغولا في 2010.
وقد حث المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، جميع المصريين على الوقوف خلف منتخب الفراعنة وتشجيعه خلال فترة البطولة.
ودعماً لرغبة المدرب أطلقت العديد من الشركات التجارية من ضمنها بيبسي مصر (@pepsimasr) حملة عبر تويتر لتحفيز الجماهير على تشجيع منتخبهم عبر هاشتاج #يلا_نشجع_مصر:
جانب ذلك، أطلقت فودافون مصر (@VodafoneEgypt) أيضاً حملة عبر تويتر باستخدام هاشتاج #شجع_مصر_تكسب:
وانضمت كوكاكولا مصر (@CocaColaEgypt) أيضاً إلى الحملة باطلاق هاشتاج #تيشرتك_علمك:
وقد تكللت جهود جميع الشركات التجارية بالنجاح حتى الآن، إذ بدأ المصريون باستخدام الهاشتاجات في تغريداتهم تعبيراً عن تشوقهم وحماسهم للمباراة القادمة:
ويمكن للجماهير المشاركة في المحادثات عبر الهاشتاج الرسمي للبطولة #CAN2017 وهاشتاج اللغة العربية #الجابون2017:
وسيشارك المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز في البطولة 7 مرات، في المجموعة الرابعة ضمن كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم إلى جانب مصر كل من غانا ومالي وأوغندا.
وستقام المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام مالي في 17 من يناير الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة. احرص على التغريد تشجيعاً للمنتخب المصري باستخدام أي من الهاشتاجات المذكورة وساهم في استمرار حملة التشجيع.
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