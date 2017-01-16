أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أنه سجل اعتراضه خلال انعقاد اللجنة العليا للأسمدة التي عقدت يوم أمس الأحد على زيادة أسعار الأسمدة خلال الموسم الشتوي.

وقال رئيس الاتحاد في بيان له اليوم إنه تم إطلاع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية بضرورة استمرار تسليم الأسمدة بنفس الأسعار دون زيادة، خاصة أن هناك حوالي 40% من المزارعين تسلموا حصتهم كاملة بالسعر القديم.

وأعلنت وزارة الزراعة أمس زيادة سعر توريد الأسمدة من 2000 جنيه للطن لـ2960 جنيها ويبدأ تطبيق الزيادة الجديدة ابتداء من غد الثلاثاء.

وأوضح حمادة أن وضع سعرين للأسمدة بنفس الموسم يعني تعرض الغالبية العظمى من المزارعين للظلم لشرائهم الأسمدة بالسعر الجديد في حين أنه لم يتم تحديد أسعار ضمان للمحاصيل الإستراتيجية وقد ترتب على ذلك قرار مجلس إدارة الاتحاد بالتحضير لعقد مؤتمر يدعى له جميع مكونات الاتحاد من الجمعيات العامة والجمعيات المركزية بالمحافظات لمناقشة السياسة الزراعية للمحاصيل طبقاً لمتغيرات السوق والنظر في حل مشاكل الفلاحين.

وتبلغ احتياجات الموسم الشتوي نحو 1.5 مليون طن تم تسليم 700 ألف طن فقط منه منذ انطلاق الموسم منتصف شهر أكتوبر الماضي، والذي سيستمر حتي نهاية شهر فبراير المقبل.

وأوضح حمادة أن هذه الزيادة سوف تثقل كاهل الفلاح البسيط وتؤدي بالتالي إلى رفع أسعار المحاصيل الزراعية مما يؤثر على المواطن.

وكانت شركات الأسمدة توقفت عن توريد الحصص المتفق عليها بعد تعويم الجنيه وارتفاع قيمة فواتير الغاز بنسبة 100 %، إذ تسدد هذه الشركات ثمن الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه وقفز سعر الدولار لـ18.5 جنيه تقريبا بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم.