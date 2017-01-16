أعربت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسعي إلى عقد اتفاقية تجارة سريعا مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، مشددة على أن مناقشات محدودة فقط هي التي ستكون متاحة قبل رحيل لندن عن التكتل.

وأشادت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بتعليقات ترامب الإيجابية، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب لصحيفة “تايمز” في حوار نشر، اليوم الاثنين، إن بريطانيا كانت “ذكية” بخروجها من الاتحاد الأوروبي “الذي بات على شفا الانهيار”.

وشدد ترامب على حرصه على لقاء تريزا ماي بعد تسلمه مهامه رسميا في حفل تنصيبه المقرر إقامته الجمعة المقبلة في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم ماي -وفقا لما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية- “نرحب بالتزام الرئيس المنتخب للانخراط مع بريطانيا في هذا الأمر، للعمل سويا نحو الاتفاق على اتفاقية سريعا”.

وأضافت أن “ذلك يلقي الضوء على الفرصة التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعاملنا مع هذا الشأن، عندما تزور رئيسة الوزراء الولايات المتحدة ستكون هناك فرصة واضحة لنحظى (مع واشنطن) بمناقشات في هذا الصدد”.

وتابعت :”بريطانيا أوضحت أيضا أنها ستحترم تعهداتها تجاه الولايات المتحدة خلال فترة بقائها داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن بريطانيا لا يمكنها توقيع أو الخوض في أي اتفاقية تجارية مع دولة أخرى حتى مغادرتها رسميا للتكتل”.

وردا على سؤال حول ما يعني ذلك عمليا بالنسبة للمملكة، قالت المتحدثة إن ذلك سيمكن بريطانيا من فحص القرارات بدقة للبحث عن المناطق التي يمكن أن تستفيد منها بأقصى قدر.