توعد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق الأحمر بعد خروج الثنائي محمد جابر “ميدو”، ومحمد حمدي زكي، لاعبي الفريق، بتصريحات هاجما خلالها الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، وأعلنا الرحيل.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات للصحفيين، إنه ليس مقبولا أن يتحدث لاعب في وسائل الإعلام دون إذن النادي، خصوصا أن لدينا مباراة مهمة أمام الزمالك يوم 10 فبراير/ شباط المقبل في السوبر المصري.

وأضاف “قررنا توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية تخص فريق الكرة دون إذن”.

وأبدى الجهاز الفني استياءه من إدلاء ميدو وزكي بتصريحات إعلامية هدد الثنائي خلالها بالرحيل عن الفريق إذا تم استبعادهما من القائمة الإفريقية، قبل أن يستبعدهما الجهاز الفني.