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الإثنين 16 يناير 2017 07:20 مساءً
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مقتل وإصابة 16 شخصا في إطلاق نار بملهى ليلي بالمكسيك
تفجير اسطنبول

مقتل وإصابة 16 شخصا في إطلاق نار بملهى ليلي بالمكسيك

الإثنين، 16 يناير 2017 07:41 م

أفادت مصادر محلية مكسيكية اليوم الاثنين، بمقتل 4 أشخاص على الأقل، إصابة 12 آخرين اليوم الاثنين، عندما فتح مسلح النار خارج ملهى “بلو باروت” الليلي في منتجع بلايا دي كارمن بالمكسيك خلال مهرجان موسيقي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية نقلا عن المصادر أن 3 من أفراد أمن قتلوا في إطلاق النار الذي نفذه مهاجم واحد.

من ناحية أخرى، ذكر بيان نشر على صفحة منظم المهرجان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يحزننا هذا العمل العنيف، ونتعاون بالكامل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والمسؤولين الحكوميين في تحقيقاتهم”.

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