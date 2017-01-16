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البرلمان يوافق على قرض بـ40 مليون دولار للمشروعات الصغيرة
الدكتور علي عبد العال

البرلمان يوافق على قرض بـ40 مليون دولار للمشروعات الصغيرة

الإثنين، 16 يناير 2017 07:55 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويبلغ القرض 40 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب.

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