4 أسباب تدفعك للابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعيالإثنين، 16 يناير 2017 07:44 م
إذا كنت من الأشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً على مواقع التواصل مثل “فيس بوك” و”تويتر” و”سناب شات” و”انستجرام” وغيرها من المواقع التواصلية، فهذ يعد انغماس يشكل تهديداً لصحة الإنسان، مثله مثل أي مرض عضوي قد يصيب الجسد.
وحسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” كشفت دراسة حديثة، عن الأضرار التي يمكن أن تنعكس علينا جراء الاستخدام المتواصل للمنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي وهي كالتالي:
1 - يخفض خطر الإصابة بالسمنة
عندما يقضي الشخص وقتاً طويلاً على مواقع التواصل، فبطبيعة الحال يكون في موضع جلوس أو استرخاء إما أمام الكمبيوتر العادي أو الوحي أو الهاتف في جميع الأحوال فإنك لا تؤدي أي نوع من الأنشطة البدنية التي تخلصك من السعرات الحرارية الزائدة، وكلما زاد الوقت قل نشاطك ومع الوقت تصبح معرضاً للإصابة بزيادة الوزن أو السمنة، لذا فالابتعاد لبعض الوقت عن مواقع التواصل سيعيدنا إلى العادات البدنية المفيدة التي تقينا خطر الإصابة بالسمنة وما ترتب عليها من أمراض.
2 - يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب
في كثير من الأحيان عندما يتابع الشخص أخبار الأصدقاء السعيدة وصورهم الجذابة بكثرة على مواقع التواصل، فإنه في كثير من الأحيان يصبح عرضة للإصابة بالاكتئاب، خاصة عندما يعقد مقارنة بين حياته التي يعيشها (وهي في غالب الأحيان حياة طبيعية مليئة بالعمل والاجتهاد) وحياة الآخرين، التي قد يُصور له أنها مليئة بالسعادة والسفر والترفيه فقط، ومن ثم يصاب الشخص بالاكتئاب، خاصة صغار السن، لذا بين الحين للآخر، يجب الابتعاد عن مواقع التواصل والنظر بواقعية إلى الأمور حتى نتفادى الإصابة بالإحباط ومن ثم الاكتئاب.
3 - يزيد معدل “الاجتماعية” لديك
عندما تتوقف عن متابعة مواقع التواصل لفترة، فهذا دون شك سيجعلك “اجتماعياً أكثر”، حيث إنك ستجد الوقت لمقابلة الأصدقاء والأقارب والجلوس لفترات أطول مع أفراد عائلتك، من دون التحديق طول الوقت في هاتفك فتكون لديك الفرصة للعيش داخل المجتمع الحقيقي وليس الافتراضي، والتعامل وجهاً لوجه مع الأشخاص، وليس من خلال الشاشة، يقضي على الشعور بالوحدة، ويجعلك تتفادى الوقوع فريسة للإحباط والاكتئاب، ويزيد من أصدقائك ومعارفك، كما يقوي علاقاتك الأسرية.
4 - يقوي الذاكرة
أثبتت الدراسات أن الاستخدام المستمر لجهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف يؤدي إلى تلاشي المادة الرمادية من مخ الإنسان، ما يؤثر بالسلب على الذاكرة، لذا ينصح الأطباء بالابتعاد من حين لآخر عن تلك الأجهزة الإلكترونية من أجل حماية الذاكرة.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين ...Mon, 16 Jan 2017 07:23:56 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
وصول عشرة معتقلين إلى سلطنة عمان بعد الإفراج عنهم من جوانتانامو
أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ...Mon, 16 Jan 2017 08:54:28 GMT
-
تباين ردود الأفعال العالمية حول حكم "مصرية" تيران وصنافير
فقد قالت وكالة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية إن حكم المحكمة الإدارية العليا سيعمق الخلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر، وسلّطت صحيفة “الجارديان” البريطانية ...Mon, 16 Jan 2017 12:22:35 GMT