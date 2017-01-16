إذا كنت من الأشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً على مواقع التواصل مثل “فيس بوك” و”تويتر” و”سناب شات” و”انستجرام” وغيرها من المواقع التواصلية، فهذ يعد انغماس يشكل تهديداً لصحة الإنسان، مثله مثل أي مرض عضوي قد يصيب الجسد.

وحسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” كشفت دراسة حديثة، عن الأضرار التي يمكن أن تنعكس علينا جراء الاستخدام المتواصل للمنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي وهي كالتالي:

1 - يخفض خطر الإصابة بالسمنة

عندما يقضي الشخص وقتاً طويلاً على مواقع التواصل، فبطبيعة الحال يكون في موضع جلوس أو استرخاء إما أمام الكمبيوتر العادي أو الوحي أو الهاتف في جميع الأحوال فإنك لا تؤدي أي نوع من الأنشطة البدنية التي تخلصك من السعرات الحرارية الزائدة، وكلما زاد الوقت قل نشاطك ومع الوقت تصبح معرضاً للإصابة بزيادة الوزن أو السمنة، لذا فالابتعاد لبعض الوقت عن مواقع التواصل سيعيدنا إلى العادات البدنية المفيدة التي تقينا خطر الإصابة بالسمنة وما ترتب عليها من أمراض.

2 - يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب

في كثير من الأحيان عندما يتابع الشخص أخبار الأصدقاء السعيدة وصورهم الجذابة بكثرة على مواقع التواصل، فإنه في كثير من الأحيان يصبح عرضة للإصابة بالاكتئاب، خاصة عندما يعقد مقارنة بين حياته التي يعيشها (وهي في غالب الأحيان حياة طبيعية مليئة بالعمل والاجتهاد) وحياة الآخرين، التي قد يُصور له أنها مليئة بالسعادة والسفر والترفيه فقط، ومن ثم يصاب الشخص بالاكتئاب، خاصة صغار السن، لذا بين الحين للآخر، يجب الابتعاد عن مواقع التواصل والنظر بواقعية إلى الأمور حتى نتفادى الإصابة بالإحباط ومن ثم الاكتئاب.

3 - يزيد معدل “الاجتماعية” لديك

عندما تتوقف عن متابعة مواقع التواصل لفترة، فهذا دون شك سيجعلك “اجتماعياً أكثر”، حيث إنك ستجد الوقت لمقابلة الأصدقاء والأقارب والجلوس لفترات أطول مع أفراد عائلتك، من دون التحديق طول الوقت في هاتفك فتكون لديك الفرصة للعيش داخل المجتمع الحقيقي وليس الافتراضي، والتعامل وجهاً لوجه مع الأشخاص، وليس من خلال الشاشة، يقضي على الشعور بالوحدة، ويجعلك تتفادى الوقوع فريسة للإحباط والاكتئاب، ويزيد من أصدقائك ومعارفك، كما يقوي علاقاتك الأسرية.

4 - يقوي الذاكرة

أثبتت الدراسات أن الاستخدام المستمر لجهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف يؤدي إلى تلاشي المادة الرمادية من مخ الإنسان، ما يؤثر بالسلب على الذاكرة، لذا ينصح الأطباء بالابتعاد من حين لآخر عن تلك الأجهزة الإلكترونية من أجل حماية الذاكرة.