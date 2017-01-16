"الظواهرى" ينقلب علي الإخوان ومرسى: سقطوا فى قاع الخيبةالإثنين، 16 يناير 2017 07:41 م
هاجم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسى، قائلاً: إن الجماعة ومرسى سقطوا فى قاع الخيبة والخسارة”.
وأشاد الظواهرى، خلال فيديو نشرته القاعدة اليوم الاثنين، بقيادة الجماعة السابقين أمثال أبو الحسن رشيد البليدي، وأبو فراس السوري، الأسبوع الماضى أيضا شن الظواهرى هجومًا على الإخوان وزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى.
وفى ديسمبر 2015 أعلن تنظيم “القاعدة” فى المغرب العربى مقتل الرجل الثانى فى التنظيم رشيد البليدى الملقب “أبو الحسن”، بكمين للجيش الجزائرى فى ولاية تيزى وزو شرقى البلاد.
وفى أبريل 2016 أعلن التحالف الدولى مقتل القيادى بتنظيم القاعدة أبو فراس السورى فى غارات على مدينة إدلب السورية
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