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ثروة مؤسس "فيس بوك" زادت 5 ملايين دولار بأسبوعين
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ثروة مؤسس "فيس بوك" زادت 5 ملايين دولار بأسبوعين

الإثنين، 16 يناير 2017 07:37 م

ارتفعت أرباح مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بـ 4.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دولار)، خلال أول أسبوعين من عام 2017.

وبلغت أسهم شركة فيس بوك، التي يملك منها زوكربيرغ 410 مليون سهم، مستوى قياسيا، خلال مطلع السنة الجارية، ببلوغها 44.2 مليار جنيه إسترليني (53.8 مليار دولار).

وحسب ما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية نقلا عن تصنيف “فوربس” فإن زوكربيرغ بات خامس أغنى شخص في العالم، بعد بيل غيتس ووارن بافيت وجيف بيزوس وأمانسيو أورتيغا.

وقالت “ذي صن” إن هذه النتائج جرى كشفها بعد جمع بيانات خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و13 من شهر يناير الجاري.

ورجحت تقارير إعلامية أن تكون الحملة الضخمة التي يقودها فيس بوك لمعالجة المحتوى الإخباري هي السبب وراء ارتفاع أسهمه.

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