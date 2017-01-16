أعلن موقع “فيس بوك”، الأحد، عن تحديث سيطرأ عليه في ألمانيا خلال أسابيع، من أجل الحد من نشر الأخبار المغلوطة.

وقالت غرفة الأخبار الألمانية في الشركة الأمريكية: “في الشهر الماضي قمنا بإعلان إجراءات لمعالجة تحدي الأخبار المغلوطة على فيس بوك. سنضع هذه التحديثات قيد الاستخدام في ألمانيا في الأسابيع المقبلة”.

ودعا وزير العدل الألماني هيكو ماس مرارا “فيس بوك” لاحترام القوانين التي تحظر الطعن في ألمانيا، وهي أكثر صرامة من نظيراتها في الولايات المتحدة.

في حين عبر مسؤولون ألمان عن قلقهم من تأثير “الأخبار المغلوطة” و”خطابات الكراهية” في الإنترنت، على نتيجة الانتخابات العامة المزمعة في سبتمبر المقبل، التي ستسعى فيها المستشارة أنغيلا ميركل إلى الحكم لفترة رابعة على التوالي.

ومن المفترض أن توضع علامات تحذير على التقارير التي تفتقر إلى المصداقية، وستعطي إدارة “فيس بوك” في ألمانيا أسباب اتخاذها هذا القرار.

وشهدت ألمانيا زيادة في خطاب الكراهية بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أراضيها، في ظل سياسة “الباب المفتوح” لميركل التي تلقى معارضة كبيرة على المستويين السياسي والشعبي.