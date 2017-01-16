 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 07:17 مساءً
روابط سريعة
تحذير من انتشار الزهايمر "بصورة مخيفة" بالسودان
1-899365

تحذير من انتشار الزهايمر "بصورة مخيفة" بالسودان

الإثنين، 16 يناير 2017 07:24 م

حذرت الجمعية السودانية الخيرية لرعاية مرضى الزهايمر من انتشار المرض بصورة مخيفة وسط المواطنين في حال لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة.

ووفق ما نقله موقع “آخر لحظة” السوداني عن المدير العام للجمعية السيدة صوفيا محمد النور فإن المصابين بمرض الزهايمر في زيادة “مخيفة” أسبوعيا وشهريا.

وأضافت أن أول إحصاء للمصابين بالمرض كان في عام 2015، أثبت أن أعدادا كبيرة ترتاد مراكز العلاج والتي بلغت أكثر من 1200 أسبوعيا للمراكز العادية وغير المتخصصة، فضلا عن المصابين المتواجدين بالمنازل، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة العلاج .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3