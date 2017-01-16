حذرت الجمعية السودانية الخيرية لرعاية مرضى الزهايمر من انتشار المرض بصورة مخيفة وسط المواطنين في حال لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة.

ووفق ما نقله موقع “آخر لحظة” السوداني عن المدير العام للجمعية السيدة صوفيا محمد النور فإن المصابين بمرض الزهايمر في زيادة “مخيفة” أسبوعيا وشهريا.

وأضافت أن أول إحصاء للمصابين بالمرض كان في عام 2015، أثبت أن أعدادا كبيرة ترتاد مراكز العلاج والتي بلغت أكثر من 1200 أسبوعيا للمراكز العادية وغير المتخصصة، فضلا عن المصابين المتواجدين بالمنازل، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة العلاج .