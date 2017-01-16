على الرغم من كل الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن أن الكسيس سانشيز نجم آرسنال يفكر في الرحيل عن استاد الإمارات، قال النجم الشيلي “إنه يشعر بالسعادة والارتياح مع ناديه”.

ومما يذكر أن عقد سانشيز (28 عامًا) مع آرسنال ينتهي في عام 2018 غير إن الكثير من التقارير أفادت مؤخرًا بأنه يطالب بزيادة كبيرة في أجره كي يوافق على توقيع عقد جديد مع النادي.

وقال سانشيز - في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لآرسنال على شبكة الإنترنت - “أشعر بأني لاعب مهم في فريق المدفعجية ولذا فإنني أسعى لأن اثبت ذلك في كل مباراة أشارك فيها كما يساعدني زملائي في تحقيق ذلك”.

ثم أضاف قائلاً “إنني أشعر بالفعل بالكثير بالسعادة والارتياح في النادي وأتمني أن أسعد جماهير آرسنال بتحقيق إحدى البطولات هذا الموسم”.