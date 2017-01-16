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الأمم المتحدة: عشرة آلاف قتيل حصيلة الحرب في اليمن
الجيش اليمني

الأمم المتحدة: عشرة آلاف قتيل حصيلة الحرب في اليمن

الإثنين، 16 يناير 2017 07:20 م

قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن جيمي مكجولدريك، اليوم الاثنين، إن حصيلة قتلى المدنيين خلال الصراع في هذا البلد ، الذي دام ما يقرب من عامين وصلت إلى عشرة آلاف قتيل، إضافة إلى أربعين ألف مصاب.

وذكر مكتب منسق الشئون الإنسانية جامي مكجولدريك، في تصريحات للصحفيين اليوم نقلتها شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الرقم يستند إلى قوائم الضحايا التي جمعتها المراكز الصحية، وأن الرقم الفعلي ربما يكون أكبر.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الأمم المتحدة بتأكيد هذه الحصيلة المرتفعة للقتلى في اليمن؛ حيث كانت سجلت، في وقت سابق، مقتل 4200 مدنيا في الحرب.

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