كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديل وزاري قريب، في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وذلك ردا على سؤال عن: كيفية تقييم أداء الحكومة؟ وهل ما زال المهندس شريف إسماعيل يتمتع بثقة الرئيس؟ وهل هناك تعديل وزاري قريب؟

قال الرئيس: الناس تقيم الحكومة وفقًا للظروف والأسعار، وهذا أمر غير منصف، وأنا لا أقول هذا من أجل إيجاد مبرر، وإنما لعظم المسئولية، وصعوبة المهمة في الظروف الراهنة، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه ونحسن الأداء.. وهناك من يقول: سنحسن أداءنا. ومن يقول: هذا أقصى ما عندنا. وليست لدينا مشكلة أن يأتي غيره ويحسن الأداء، وأنا أقدر من غيري- بحكم الاحتكاك اليومي- على التقييم.. صحيح أن النتائج على الأرض توضع في الاعتبار ليس بعلو الصوت، وإنما بإدارة العمل وانتظامه ومتابعته.

وقال الرئيس: المهندس شريف إسماعيل- بالقطع- يتمتع بثقتي، وهذه الثقة نابعة من العمل ومن الأداء والمتابعة، والتقدير للمهمة، وأمانة المسئولية.

وأضاف، في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الأخبار والأهرام والجمهورية: إن أولوياته في العام الحالي هي الارتقاء بالاقتصاد ومعيشة المواطنين، والنهوض بالتعليم والصحة والأمن.

وقال: إنه سيتم تشكيل مجلس جديد للشئون السياسية، سينضم قريبا للمجالس الاستشارية. وأشار الرئيس السيسي إلى وجود برنامج رئاسي جديد لتأهيل 200 كادر لمناصب الوزراء والمحافظين.