 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 07:17 مساءً
روابط سريعة
السيسي: تعديل وزاري قريبا
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي: تعديل وزاري قريبا

الإثنين، 16 يناير 2017 07:43 م

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديل وزاري قريب، في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وذلك ردا على سؤال عن: كيفية تقييم أداء الحكومة؟ وهل ما زال المهندس شريف إسماعيل يتمتع بثقة الرئيس؟ وهل هناك تعديل وزاري قريب؟

قال الرئيس: الناس تقيم الحكومة وفقًا للظروف والأسعار، وهذا أمر غير منصف، وأنا لا أقول هذا من أجل إيجاد مبرر، وإنما لعظم المسئولية، وصعوبة المهمة في الظروف الراهنة، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه ونحسن الأداء.. وهناك من يقول: سنحسن أداءنا. ومن يقول: هذا أقصى ما عندنا. وليست لدينا مشكلة أن يأتي غيره ويحسن الأداء، وأنا أقدر من غيري- بحكم الاحتكاك اليومي- على التقييم.. صحيح أن النتائج على الأرض توضع في الاعتبار ليس بعلو الصوت، وإنما بإدارة العمل وانتظامه ومتابعته.
وقال الرئيس: المهندس شريف إسماعيل- بالقطع- يتمتع بثقتي، وهذه الثقة نابعة من العمل ومن الأداء والمتابعة، والتقدير للمهمة، وأمانة المسئولية.

وأضاف، في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الأخبار والأهرام والجمهورية: إن أولوياته في العام الحالي هي الارتقاء بالاقتصاد ومعيشة المواطنين، والنهوض بالتعليم والصحة والأمن.

وقال: إنه سيتم تشكيل مجلس جديد للشئون السياسية، سينضم قريبا للمجالس الاستشارية. وأشار الرئيس السيسي إلى وجود برنامج رئاسي جديد لتأهيل 200 كادر لمناصب الوزراء والمحافظين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3