أعلنت عملاق صناعة الالكترونيات هواوي رسميا عن إطلاق أحدث هواتفها Honor 6X خلال معرض CES 2017 الذي عقد في لاس فيغاس.

وأهم ما يميز الجهاز الجديد وفقا للخبراء في الشركة هو الكاميرا الثنائية بدقة 12 ميغابكسل المزودة بعدسات ذات فتحات واسعة تسمح بالتقاط صور أكثر دقة حتى في ظروف الرؤية الليلية.

وفي شرح تفصيلي لمواصفات الهاتف الجديد ذكر الخبراء أن شاشة الجهاز أتت بقياس 5.5 بوصة وبدقة Full HD، كما تم تزويده بمعالج ثمانيّ النوى من نوع Kirin 655 بتردد 2.1 غيغاهيرتز.

أما ذاكرة الوصول العشوائي فقد أتت بحجم 3 جيجابايت والذاكرة الداخلية بحجم 32 جيجابايت قابلة للزيادة بمقدار 128 غيغابايت عن طريق إضافة بطاقات ذاكرة من نوع microSD.

والشيء المهم الآخر الذي يميز الهاتف الجديد هو بطاريته التي أتت بسعة 3340 ميلي أمبير والتي تكفي لساعات طويلة من الاستخدام.