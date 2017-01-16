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الزمالك يعلن قائمته الأفريقية
الزمالك

الزمالك يعلن قائمته الأفريقية

الإثنين، 16 يناير 2017 07:18 م
محيط - أحمد عبد الخالق

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك علي قيد 21 لاعبا، في القائمة الإفريقية بشكل مبدئي استعدادا لخوض دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي ومحمود جنيطش وعمر صلاح.
الدفاع : أسامة إبراهيم وحسني فتحي وشوقي السعيد وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي ومحمد ناصف وأحمد توفيق.
الوسط : محمود دونجا وطارق حامد وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت وأيمن حفني ومحمود شيكابالا.
الهجوم : ستانلي وأحمد جعفر.
وخلت القائمة حتي الان من باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد دويدار بسبب عدم توقيعهم علي عقود التجديد حتي الان وعلي فتحي ومحمد مسعد والزامبي ايمانويل مايوكا ورمزي خالد بالاضافة لمصطفي فتحي.

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