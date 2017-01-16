 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 07:12 مساءً
روابط سريعة
يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي iOS
5878e4a7c36188f4268b464f

يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي iOS

الإثنين، 16 يناير 2017 07:05 م

أصدرت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق اليوتيوب على منصة iOS، وهو التحديث الذي يهدف إلى رفع الدقة القصوى المسموح بها للفيديوهات في بعض هواتف آيفون، بحسب فون أرينا.

وتصل دقة الفيديوهات في هواتف آي فون بلاس الكبيرة الحجم إلى 1440 في حين أن الدقة القصوى المسموح بها في هواتف آيفون الأخرى الصغيرة هي 720.

ومع هذا التحديث الأخير، يمكن الآن لهواتف آي فون الصغيرة الحجم، والتي تضم شاشات 4.7 إنش تشغيل الفيديوهات بدقة تصل إلى 1440 في حال ما إذا كانت هذه الدقة متاحة في خيارات الفيديو.

كما تستطيع هواتف آي فون الأصغر حجما التي تضم شاشات 4 إنش تشغيل الفيديوهات بدقة تصل إلى 1080.

والجدير بالذكر هنا أن سرعة 60 صورة في الثانية لا تزال محصورة بفيديوهات 1080، على الرغم من أن أجهزة الأندرويد المزودة بشاشات Quad HD تستطيع عرض فيديوهات 1440 بسرعة 60 صورة في الثانية.

هذا بالإضافة إلى أن أجهزة آيباد لا تزال عالقة في دقة 1080 كحد أقصى على الرغم من أن لديها شاشات بدقة أعلى من 1080 .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3