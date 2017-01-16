أصدرت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق اليوتيوب على منصة iOS، وهو التحديث الذي يهدف إلى رفع الدقة القصوى المسموح بها للفيديوهات في بعض هواتف آيفون، بحسب فون أرينا.

وتصل دقة الفيديوهات في هواتف آي فون بلاس الكبيرة الحجم إلى 1440 في حين أن الدقة القصوى المسموح بها في هواتف آيفون الأخرى الصغيرة هي 720.

ومع هذا التحديث الأخير، يمكن الآن لهواتف آي فون الصغيرة الحجم، والتي تضم شاشات 4.7 إنش تشغيل الفيديوهات بدقة تصل إلى 1440 في حال ما إذا كانت هذه الدقة متاحة في خيارات الفيديو.

كما تستطيع هواتف آي فون الأصغر حجما التي تضم شاشات 4 إنش تشغيل الفيديوهات بدقة تصل إلى 1080.

والجدير بالذكر هنا أن سرعة 60 صورة في الثانية لا تزال محصورة بفيديوهات 1080، على الرغم من أن أجهزة الأندرويد المزودة بشاشات Quad HD تستطيع عرض فيديوهات 1440 بسرعة 60 صورة في الثانية.

هذا بالإضافة إلى أن أجهزة آيباد لا تزال عالقة في دقة 1080 كحد أقصى على الرغم من أن لديها شاشات بدقة أعلى من 1080 .