أُطلق في الأسبوع الماضي تطبيق “Finder For AirPods” الذي تم تصميمه لمساعدة المستخدمين في العثور على مكان سماعات AirPods الخاصة بهم في حال ضياعها.

وكان تطبيق Finder For AirPods متاحا للشراء في متجر iTunes App Store مقابل 3.99 دولار أمريكي، ولكن اتضح فيما بعد أن شركة آبل قررت إزالته من متجر التطبيقات التابع لها دون ذكر أي سبب، بحسب ذا فيرج.

وتأتي سماعات AirPods بحجم صغير، وبالتالي من السهل فقدانها أو عدم تذكر مكانها مع العلم بأن العثور عليها عادة ما يكون صعبا بسبب صغر حجمها.

ولتسهيل مهمة العثور على سماعات AirPods على المستخدمين، يستخدم التطبيق إشارات البلوتوث التي ترسلها سماعات AirPods لتحديد مكانها. ويرتفع صوت الإشارة كلما كان المستخدم أقرب إلى مكان السماعات مما يتيح له تحديد مكانها بسهولة وبسرعة. وعلى الرغم من أن هذا التطبيق ليس دقيقا عندما يتعلق الأمر بتتبع الأجهزة الصغيرة، إلا أنه كان السبيل الوحيد لتتبع سماعات AirPods.