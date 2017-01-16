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ناسا تنشر الصور الأكثر وضوحا لـ"نجمة الموت"
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ناسا تنشر الصور الأكثر وضوحا لـ"نجمة الموت"

الإثنين، 16 يناير 2017 06:58 م

تمكنت المركبة الفضائية كاسيني من التقاط الصور الأكثر وضوحا لقمر ميماس أحد أقمار زحل، والتي كشفت عن ملامح سطحه المعقدة.

وقد تمكنت كاسيني من التقاط هذه الصور في 22 أكتوبر/ترين الأول 2016 على مسافة تبعد 185 ألف كلم، ولم تكشف ناسا عن الصور سوى هذا الأسبوع.

وتظهر حواف “فوهة هيرشل” شاهقة يصل ارتفاعها إلى 5 كلم وتصل في بعض النقاط إلى 10 كلم، وتوضح الصور تضاريس “فوهة هيرشل” التي تشابه بشكل كبير جبل ايفرست، وهو أعلى جبل على وجه الأرض.

وما تزال كيفية تكوين هذا التشكيل على سطح ميماس غامضة حتى الآن وتستمر الدراسات حولها وبشأن تأثيرها على التضاريس المحيطة بها.

وتعد هذه الصور التي نشرتها ناسا هي الأحدث في سلسلة الصور التي أرسلتها مركبة كاسيني لكوكب زحل وحلقاته والأقمار التابعة له.

وتجدر الاشارة الى أن القمر ميماس اكتشف في سبتمبر/أيلول عام 1789 من قبل عالم الفلك وليام غريشيل، وقد تم إرسال مركبة كاسيني إلى الفضاء في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1997 وذلك في إطار مشروع مشترك لناسا والوكالة الفضائية الأوروبية مهمته الأساسية دراسة كوكب زحل واستكشاف حلقاته ودراسة أقماره مع التركيز بشكل خاص على تيتان وهو أكبر أقمار زحل.

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