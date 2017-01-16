أعلن فريق من العلماء تابع لجامعة كينغز كوليدج في لندن أنهم تمكنوا من التوصل إلى علاج جديد يحد من تلف الأسنان ويساعد على علاج الثقوب الصغيرة داخلها.

ووفقا للعلماء فإن الاختبارات التي أجروها على أسنان الفئران أثبتت فعالية العلاج الجديد، حيث تمكنوا من إصلاح ثقوب قدرها 0.13 ملم.

وأشاروا إلى أن طريقتهم الجديدة اعتمدت على وضع إسفنجة قابلة للتحلل داخل التجاويف السنية قاموا بإشباعها بعقار “تايدغلوسيب” الذي يعزز نشاط الخلايا الجذعية في لب الأسنان.

وأكد الخبراء أن هذا النوع الجديد من العلاج سيحدث نقلة نوعية في مجال طب الأسنان، فالأطباء حاليا يعالجون التسوس بوضع حشوات مصنوعة من مزيج معدني أو مركب من مسحوق الزجاج والسيراميك، وغالبا ما يتم استبدال تلك الحشوات عدة مرات بعد مرور فترات على تركيبها، أما الطريقة الجديدة فتساعد على ترميم “عاج” الأسنان بشكل شبه طبيعي.