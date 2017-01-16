البرلمان يوافق على مناقشة طلبات حول زيادة الأسعار و«الأدوية»الإثنين، 16 يناير 2017 06:37 م
وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 10 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة للحد من زيادة أسعار السلع، والزيادة السكانية، وانتاج الدواء والمستحضرات الطبية.
وقال عبد العال –خلال الجلسة- “يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد”.
وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار عن طريق الحد من الواردات وزيادة ودعم الصادرات للحد من زيادة أسعار جميع السلع، وسياسة الحكومة بشأن المساواة في حصص الدقيق الموزعة على المخابز بصفة عامة وخاصة محافظة البحيرة وعن توفير ماكينات الصرف للمخابز والمحلات، والزيادة السكانية وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي.
كما تدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن انتاج الدواء والمستحضرات الطبية، والالتزام بتعيين نسبة 5% المخصصة للمعاقين في المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام، وصرف حافز الإثابة للمعلمين على مستوى الجمهورية، وسياسة الحكومة بشأن محصول الموالح عن طريق تشجيع التصدير، ومواجهة الزيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها نتيجة لضعف الرقابة على الأسواق، وتقنين أوضاع الحائزين وواضعي اليد على أراضي الدولة خاصة في محافظة مطروح.
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