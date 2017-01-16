استعرض مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من البيانات العاجلة التي قدمها بعض النواب حول قضايا ومشاكل جماهيرية.

وتساءلت النائبة شيرين عبد العزيز –في بيانها العاجل خلال جلسة المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس- عن سبب توقف العمل في مطار قويسنا بمحافظة المنوفية رغم انجاز نحو 80 في المائة من أعمال الإنشاءات والتجهيزات به، خاصة وأن المطار تكلف ملايين الجنيهات، والمحافظة في حاجة إليه في ظل طبيعتها الزراعية ووجود نحو 700 مصنع بها.

وطالب النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بضرورة التزام الحكومة بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالدواء، خاصة وأن تحريك أسعار نحو 3 آلاف صنف من الأدوية بينها أدوية مزمنة يخالف توصيات اللجنة التي شددت على ضرورة عدم الاقتراب من الأدوية المزمنة، مع استمرار منظومة الإصلاح لمنظومة الأدوية.

وطالبت النائبة ثريا الشيخ بالتحقيق في ترقية عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأكتوبر رغم اتهامات وجهت له في قضايا تتعلق بالأمانة العلمية وإخطار وزير التعليم العالي بذلك، فيما تساءل النائب عاصم مرشد عن سبب مطالبة شركة كهرباء البحيرة المواطنين بتسديد فاتورة شهرين منها شهر يناير الجاري، وهو ما يعد تحصيلا لشهر مقدما.

كما طالب النائب محمود عادل شعلان بزيادة عدد المطاحن في محافظة البحيرة، وتصدي الحكومة لارتفاع الأسعار، فيما دار البيان المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم حول الاعتداء على المباني الأثرية والتراثية في المرج، وسرقة وحرق محتويات قصور تعود للأسرة الملكية.

وطالب النائب سامح حبيب بسرعة تغطية مصرف في مركز بسيون بمحافظة الغربية، نظرا لوجود مساكن على جانبيه وتسببه في تلوث بيئي غير عادي وله خطورة كبيرة على صحة المواطن، فيما طالبت النائبة فائقة فهيم بتوفير مياه شرب لأهالي جزيرة الشافعي في كفر صقر، خاصة وأنهم يعانون من عدم توفر المياه الصالحة للشرب وشرائهم المياه غير معلومة المصدر بما يتسبب في أمراض الفشل الكلوي.

كما طالب النائب محمود خميس بتغطية جزء من المصرف الصحي في مدينة بلبيس الشرقية الممتدة داخل المدينة، حيث يبلغ طول المصرف 15 كيلومترا، فيما يبلغ طوله داخل المدينة كيلوونصف الكيلو ويتسبب في أمراض كثيرة للمواطنين، فيما طالب النائب عاطف مخاليف بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المجلس لمناقشتها في التجاوزات التي شهدتها لجنة حقوق الإنسان خلال زيارتها لإحدى دور الأيتام في المعادي، حيث أكد أن اللجنة شهدت “جريمة ترتكب في حق الوطن تمثلت في عدم توفير حياة كريمة للأطفال ووجود أجهزة غير آمنة كسخانات المياة تعرض حياة الأطفال هناك للخطر”.

وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأنه ليس لديه مانع في عقد اجتماع مشترك للجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان واستدعاء الوزيرة لمناقشتها في نتائج هذه الزيارة.

ودعا النائب سليمان وهدان الحكومة إلى إلغاء غرامات الأرز التي تصل إلى نحو 3600 جنيه على الفلاح، مؤكدا أن زراعة الأرز ليست جريمة، ويجب على الحكومة إلغاء هذه الغرامات.