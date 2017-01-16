انعقاد الجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري بين مصر والأردنالإثنين، 16 يناير 2017 06:36 م
> الاردن تتطلع لإقامة مشروعات استثمارية مشتركه للاستفادة من المواد الخام في مصر
انعقدت اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري بين مصر والاردن صباح اليوم برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الاستثمار مني زوبع ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية وم. ثابت عيسى الور وبحضور وفدي البلدين، في اطار الزيارة الرسمية للوفد الاردني بهدف تبادل الخبرات وزيادة التعاون الاستثماري في عدد من المجالات.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودور هيئات الاستثمار في مساندة كافه المستثمرين وتذليل المعوقات التي تواجههم في كلا البلدين.
واثنت منى زوبع علي تجربه الاردن في تدعيم مركزها في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي، ورغبه الهيئة في الاستفادة من هذه التجربة، خاصا في ضوء عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلت لهذا الغرض.
ومن جانبه أعرب رئيس هيئة الاستثمار الأردنية م. ثابت الور عن رغبة الاردن في دعم التعاون المشترك مع مصر بتوجيه مباشر من الملك عبد الله الثاني، مؤكد ” ان مصر هي عمق الأردن والشقيقة الكبرى.”
وطالب –الور- باقامة مشروعات مشتركه بين مصر والأردن في صناعة البرمجيات ودخول الأسواق الواعدة لدول شرق إفريقيا عن طريق مصر من خلال اتفاقيتها مع دول الكوميسا، وكذا استفادة مصر باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الأردن مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.
وقد اكد –الور- رغبه بلاده في الاستفادة بالمواد الخام ونصف المصنعة المصرية لإدخالها في عدد من الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات وتصديرها لاوروبا، وكذلك تنشيط السياحة بين البلدين.
كذلك مشاركة مصر والأردن في جهود إعادة إعمار العراق وسوريا والذي يٌعد فرصة لشركات المقاولات المصرية والخدمات الفنية والهندسية والاستشارية لتشارك في هذه الأعمال.
ضم الوفد الاردني جلال الدبعي الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية و طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين وعدد من المسئولين بالهيئة، مصطفى علي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ورئيس قطاع خدمات الاستثمار وممثل من قطاع المناطق الحرة.
قام الوفد الأردني بجولة تفقديه داخل صالات مجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة، للوقوف علي سير العمل علي الأرض والخدمات التي يقدمها المجمع لمختلف المستثمرين.
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