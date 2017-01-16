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روسيا تدرس قرارا يحظر بيع السجائر للمولودين بعد عام 2014!
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روسيا تدرس قرارا يحظر بيع السجائر للمولودين بعد عام 2014!

الإثنين، 16 يناير 2017 06:31 م

اقترحت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر مبادرة تنص على حظر بيع السجائر لجميع المواطنين الروس المولودين بعد عام 2014.

ويعتزم مجلس الدوما النظر في حظر بيع التبغ ومشتقاته لكل المواطنين المولودين في عام 2015 وما بعده، حتى بعد تخطيهم السن القانونية لذلك.

كما صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الروسي، سيرغي فورغال، أن هذه الفكرة تتطلب مناقشة وهي غير جاهزة بعد للتطبيق على نطاق واسع.

وفي وقت لاحق علق الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على هذا الموضوع قائلا: “هذا الاقتراح وزاري، ولا يمكن للكرملين اتخاذ أي موقف بهذا الشأن”.

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