محافظ مطروح يبحث تذليل المعوقات التى تواجه بعض المشروعات بالمحافظةالإثنين، 16 يناير 2017 06:33 م
قال محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد ، إنه طالب بتذليل كافة العقبات التي تواجه لمشروعات الاستثمارية بالمحافظة لتساهم فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لمناقشة المعوقات التي تواجه بعض المشروعات الاستثمارية بحضور بعض المستثمرين والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة حيث تم مناقشة بعض المعوقات التي تواجه بعض المشروعات الاستثمارية المتعثرة بمدن الضبعة والعلمين من حيث نسب التنفيذ و التصالح في بعض المشروعات وحل مشاكل واضعي اليد والاستماع إلى المقترحات من بعض المستثمرين .
ووجه المحافظ إدارة الاستثمار بالمحافظة والمستشار القانوني بعمل تقرير عن المشروعات الاستثمارية التي تواجه معوقات ومناقشة الأسباب الحقيقية لتأخر بعض المشروعات للخروج بنتائج تترجم علي أرض الواقع لضمان سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة في توقيتات محددة بعد تذليل كافة العقبات لكافة المشروعات مشيرا الى أنه بعد الانتهاء من تذليل كافة العقبات للمشروعات المتعثرة سيتم إرسال لجان على المشروعات الاستثمارية للتأكد من نسب التنفيذ للمشروعات في التوقيت المعلن عنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمشروعات المخالفة.
وأوضح أبو زيد أن نتائج المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول بمطروح تكللت بالنجاح بالتوقيع النهائي فى يوليو الماضي على عدد 14 مشروعا استثماريا تم وضعها ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية مصر بقيمة استثمارية 100 مليار جنيه بالإضافة إلى دراسة إنهاء 7 مشروعات أخرى بتكلفة 20 مليار جنيه بما يعود عائدها على الاقتصاد القومي المصري عامة وأهالي مطروح خاصة والتى ظهرت بشائر هذه المشروعات بمشروع استثماري بسيدى عبد الرحمن بتكلفة 14 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من المشروع في الصيف القادم .
وتم وضع حجر أساس مول تجاري لأول مرة على أرض مطروح بتكلفة 50 مليون جنيه على مساحة أكثر من 5 آلاف متر ، وكذلك وضع حجر أساس مجمع سينمات عالمية بتكلفة 120 مليون جنيه على مساحة 2000 م2 لتخدم أهالي المحافظة وزائريها ولتواكب المظهر الحضاري والسياحي لمحافظة مطروح.
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