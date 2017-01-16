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مقتل وإصابة ستة شرطيين أتراك في تفجير بإقليم ديار بكر
انفجار قيصري في تركيا‎

مقتل وإصابة ستة شرطيين أتراك في تفجير بإقليم ديار بكر

الإثنين، 16 يناير 2017 06:20 م

قتل ثلاثة رجال شرطة أتراك وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير لقنبلة كانت مزروعة على الطريق في إقليم ديار بكر ذي الأغلبية الكردية جنوبي تركيا اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مصادر تركية قولها إن التفجير وقع بمقاطعة سور بإقليم ديار بكر، وبالقرب من جامعة ديكل، وحملت هذه المصادر مسلحي حزب العمال الكردستاني مسئولية الهجوم.

وذكرت قناة “إن تي في” التركية أن الإسعاف أسرع لموقع التفجير، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى كلية الطب بجامعة ديكل.

وشهدت المنطقة الواقعة جنوبي تركيا تجدد الصراع بين قوات الأمن التابعة للدولة والمقاتلين الأكراد، مما أسفر عن مقتل الآلاف خلال العام الماضي.
وصُنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من جانب تركيا وحلفائها، ومنهم الولايات المتحدة.

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