عرضت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في معرض CES-2017 للإلكترونيات الاستهلاكية الذي أقيم في لاس فيغاس الأمريكية سيارة ذات منظومة للقيادة الذاتية أصبحت جزءا من منزل سكني.

ابتكر الخبراء الكوريون الجنوبيون منظومة Mobility Vision لكي لا يصرف الإنسان فائضا من القوى والجهود على الانتقال من مكان إلى آخر في مستقبله الوضاء. وتعتبر هذه الفكرة ظريفة لدرجة أن داخل السيارة يصبح جزءا من المساحة السكنية للمنزل وبالتالي يستفيد هذا الأخير من منظومة ملتيميديا للسيارة ومنظومتها الخاصة بتثبيت درجة حرارة الهواء.

وبطبيعة الحال تحتاج هذه السيارة المزودة بمنظومة قيادة ذاتية إلى منزل “ذكي” سيكون جزءا من منظومة Mobility Vision. وتركن هذه السيارة في مكان معين في المنزل بدلا من ركنها في كراج بحيث يصبح داخلها جزءا من الأجزاء الداخلية للمنزل. وبعد إجراء التوصيل الكهربائي يمكن للسيارة أن تؤمن الكهرباء للمنزل إضافة إلى أدائها وظيفة مكيف الهواء.

ويمكن لصاحب المنزل أن يرتاح وهو جالس في غرفة السيارة ويشاهد التلفزيون أو يستمع إلى الموسيقى. أما إذا احتاج إلى الذهاب إلى مكان ما فيمكنه أن يحدد موقع المكان المطلوب لمنظومة القيادة الذاتية بواسطة هاتفه الذكي بحيث ينقل إلى ذلك المكان وهو في مقعده المريح ومن دون الانقطاع عن مشاهدة برنامجه المفضل.