أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، فيكتور اوزيروف، أن روسيا مستعدة للنظر في مقترحات الجانب الأمريكي، بشأن الخفض المشترك للأسلحة النووية، غير أنه يجب أن ينضم إلى هذه العملية غيرها من الدول الأخرى التي لديها صفة رسمية كقوى نووية.

وقال أوزيروف - في تصريح له نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - “روسيا، بطبيعة الحال، سوف تنظر في هذا الاقتراح. وأعتقد أن أي اقتراح من قبل رئيس الولايات المتحدة، هو جدير بالدراسة. وروسيا قالت مرارا إنها مستعدة للحوار”.

وأكد، أن روسيا مهتمة بتخفيض الأسلحة النووية. ومع ذلك أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي عن ثقته في أن هذه العملية يجب أن تمس القوى النووية الأخرى.

وأضاف أوزيروف، أنه “إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، هناك دول أخرى لها صفة رسمية كقوى نووية عظمى، وعملية الحد من الأسلحة النووية يجب آلا تتجاوز هذه البلدان”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول الحد من الأسلحة النووية في مقابل رفع العقوبات الأمريكية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة التايمز اللندنية وصحيفة بيلد الألمانية، من خلال مقابلة أجريت مع الرئيس المنتخب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن روسيا لا تنظر في إمكانية تقليص الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية عن روسيا.