

أكدت الفنانة لقاء سويدان، إنها لم تر والدها إلا عند بلوغها الـ27 عاما، بسبب سفره خارج مصر وانشغاله عن الأسرة، مضيفة: “وصلت لمرحلة أن قولت لازم أسامح والدي علشان أعرف أكمل حياتي”، لافتة إلى أن والدتها لم تلمح بأي إساءة أمامها عن والدها، من أجل عدم تشويه نفسيتها.

ولفتت خلال برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة “سي بي سي”، إلى أن ابتعاد والدها عنها منحها الإصرار على النجاح في المذاكرة والحياة، مضيفة: “معرفتش معنى حضن الأب بس اتحديت نفسي علشان أنجح”.