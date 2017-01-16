 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 05:32 مساءً
روابط سريعة
سويدان: شوفت أبويا وأنا عندي 27 سنة
لقاء سويدان

سويدان: شوفت أبويا وأنا عندي 27 سنة

الإثنين، 16 يناير 2017 06:17 م

 
أكدت الفنانة لقاء سويدان، إنها لم تر والدها إلا عند بلوغها الـ27 عاما، بسبب سفره خارج مصر وانشغاله عن الأسرة، مضيفة: “وصلت لمرحلة أن قولت لازم أسامح والدي علشان أعرف أكمل حياتي”، لافتة إلى أن والدتها لم تلمح بأي إساءة أمامها عن والدها، من أجل عدم تشويه نفسيتها.

ولفتت خلال برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة “سي بي سي”، إلى أن ابتعاد والدها عنها منحها الإصرار على النجاح في المذاكرة والحياة، مضيفة: “معرفتش معنى حضن الأب بس اتحديت نفسي علشان أنجح”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3