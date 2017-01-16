أعرب جورجي إيفانوف رئيس مقدونيا عن سعادته وانبهاره بزيارته لمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، مشيدا بالمواقع الأثرية بالمنطقة وبعراقتها وقيمتها التاريخية.

صرح بذلك السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، مشيرًا إلى أنه كان في استقبال الرئيس المقدوني الذي زار أمس جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي والكنيسة اليونانية (مارجرجس) للروم الأرثوذكس، حيث استمع لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم معالمها الأثرية.

وأضاف رئيس القطاع أن الرئيس المقدوني حرص على التقاط الصور التذكارية له وسط آثار منطقة مصر القديمة، وأعرب عن تقديره للتنوع التاريخي والديني للمنطقة، مشيرا إلى أنه كان في استقبال الرئيس المقدوني إبراهيم عبد الرحمن مدير عام المناطق وحسنية فضيلي مدير عام المنطقة ومحمد زين مدير المنطقة وشريف حامد مدير عام التعديات وعفاف علاء الدين مدير التعديات ومحمد مصطفى مدير منطقة الإمام الشافعي ومروة صلاح كبير مفتشي المجمع ونسمة أحمد ومحمود الفقي من مفتشي المنطقة ومن إدارة الوعي الأثري بالمنطقة آمال لويس ودينا سعيد.