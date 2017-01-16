أعلنت جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الإنجازات التى حققتها شعبة البرمجيات على مدار عام 2016 ، واستراتيجية الشعبة خلال العام الحالي ، مؤكدة أن هدف الجمعية التأكيد على الدور الذي تقوم به الشركات في السوق المحلي من اجل زيادة الطلب المحلي على البرمجيات المصرية وزيادة الصادرات للخارج .

أكد المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال :” أن صناعة البرمجيات المصرية قد تصبح منجم ذهب لتدر عائدات بملايين الدولارات في حالة التصدير للخارج وتذليل العقبات التى تواجهها، مشيرا إلى أن المنتج المصري يتميز بالتنوع وقدرته على مواكبه متطلبات العملاء”.

وأضاف :” أن الجمعية من خلال الشركات الأعضاء فيها تمتلك برمجيات تجارية للخروج من الأزمات الحالية التى يمر بها السوق المصري من خلال تقليل التكاليف وتحسين الخدمات التى يحصل عليها العملاء ، خاصة وأن صناعة البرمجيات إذا تحولت لمشروع قومي ستدر عائدات بالمليارات للخزانة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن برنامج eExport الذي تتبناه جمعية اتصال تنتهي مرحلته الأولى في مارس المقبل والتى تشارك فيها 9 شركات لتبدأ بعدها المرحلة الثانية والتى تضم 10 شركات اخرى “.

وأوضح رئيس شعبة البرمجيات : ” أن اتصال تدعم التدريب لأعضائها بنسبة ٨٠٪ من خلال دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا”، حيث قدمت خلال 2016 دورات تدريبية في مجال المبيعات والإجراءات القانونية بين العميل وشركات التكنولوجيا، لكيفية إدارة الشركات، واستطرد قائلا : “إن جمعية اتصال لديها مبادرة في انترنت الاشياء ضمن استراتيجية طويلة المدي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا” “.

كما أطلقت اتصال سلسلة من الأنشطة المتتالية مع الغرفة الألمانية للوصول إلى السوق الألماني خلال عام 2016 ، فهناك ١٧ شركة تم تقديمها للسوق الألماني، مؤكدا : “أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية للإبداع والابتكار في هذه الخدمات وتصدير أفكارهم للسوق المحلي والعالمي أيضا”.

وأشار سعيد :” أن الجمعية تهدف من إطلاق هذه المبادرة لتأهيل الشركات الصغيرة والناشئة عن طريق ورش العمل وبرامج التدريب التفاعلي التى يقوم بها خبراء ومدربون من الخارج من أصحاب الخبرة العالمية في هذا المجال “.

وأضاف:”أن صناعة الالكترونيات والبرمجيات تعتبر مشروعات قومية لمصر يجب أن توليها الحكومة المزيد من الأهتمام “.