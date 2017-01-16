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غطاس: المملكة لم تبرز أى وثيقة تؤكد سعودية "تيران وصنافير"
سمير غطاس

غطاس: المملكة لم تبرز أى وثيقة تؤكد سعودية "تيران وصنافير"

الإثنين، 16 يناير 2017 06:06 م

أكد النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه منذ اليوم الأول لم يخالفه الشك فى أن القضاء المصرى والشعب والنواب سيؤكدون سيادة مصر غير المنقوصة على جزيرتى تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر اليوم هو الثانى، لذلك غير قابل للشك أو الطعن عليه، ويؤكد بالتاريخ والجغرافيا ودماء الشهداء أن الجزيرتين مصريتين.

ولفت النائب إلى أن هناك وثيقة قُدمت صادرة عن السعودية، وهى أمر ملكى من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لا يوجد به أى أثر للجزيرتين، مستدركا: “السعودية نفسها لم تبرز أى وثيقة تؤكد سعودية الجزرتين”.

وأضاف غطاس فى تصريحات للتلفزيون المصرى، أنه لا يمكن أن يتنازع أى طرف آخر فى مصرية هاتين الجزيرتين،  وقد قدمت كل الوثائق التى تؤكد مصرية تيران وصنافير، والأهم من ذلك أطلس القوات المسلحة كان أحد أهم الوثائق والأدلة التى استندت عليها المحكمة.

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