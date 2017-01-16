قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، إن منتدى دافوس العالمي والمقرر عقده من 17 إلى 20 يناير الجاري يعد أحد المنتديات العالمية، ويعد فرصة لعقد لقاءات بين رجال الأعمال والساسة .

وأكد موسى في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمطار القاهرة الدولي اليوم /الاثنين/ قبل توجهه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس – أن عددا من الرؤساء والملوك يشاركون في هذا المنتدى الذي وصفه ب “العظيم” .

وأشار موسي إلى حالة عدم استقرار العالم العربي و ضرورة الإسراع في الخروج من هذا الوضع ومعالجة الأوضاع بكافة الدول العربية.

وتابع قائلا : إن مصر يقع على عاتقها التزامات ومسؤوليات كبرى ،مؤكدا أن حال المنطقة لن “ينعدل” /على حد تعبيره/ إلا بعودة مصر كمحور للتوازن .

وبشأن القضية الفلسطينية ، قال موسي إنه تم الاعتراف بالدولة الفلسطيني من دول كثيرة ولكن تعاني هذه القضية من انقسامات داخلية ، داعيا إلى توحيد الصف الفلسطيني.