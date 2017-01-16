 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 05:41 مساءً
روابط سريعة
عمرو موسى: مصر يقع على عاتقها مسؤوليات كبرى
عمرو موسى

عمرو موسى: مصر يقع على عاتقها مسؤوليات كبرى

الإثنين، 16 يناير 2017 06:07 م

قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، إن منتدى دافوس العالمي والمقرر عقده من 17 إلى 20 يناير الجاري يعد أحد المنتديات العالمية، ويعد فرصة لعقد لقاءات بين رجال الأعمال والساسة .

وأكد موسى في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمطار القاهرة الدولي اليوم /الاثنين/ قبل توجهه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس – أن عددا من الرؤساء والملوك يشاركون في هذا المنتدى الذي وصفه ب “العظيم” .

وأشار موسي إلى حالة عدم استقرار العالم العربي و ضرورة الإسراع في الخروج من هذا الوضع ومعالجة الأوضاع بكافة الدول العربية.

وتابع قائلا : إن مصر يقع على عاتقها التزامات ومسؤوليات كبرى ،مؤكدا أن حال المنطقة لن “ينعدل” /على حد تعبيره/ إلا بعودة مصر كمحور للتوازن .
وبشأن القضية الفلسطينية ، قال موسي إنه تم الاعتراف بالدولة الفلسطيني من دول كثيرة ولكن تعاني هذه القضية من انقسامات داخلية ، داعيا إلى توحيد الصف الفلسطيني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3